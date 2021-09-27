В курганской драме театральный сезон открыла "Баба Шанель"

В Курганском театре драмы прошла премьера спектакля "Баба Шанель" режиссера Егора Гришина по одноименной пьесе екатеринбургского драматурга Николая Коляды. Несмотря на то, что постановку с таким названием показали уже почти все театры в России, курганцам удалось рассказать историю народного ансамбля русской песни Дома культуры инвалидов по-своему, расширить ее горизонты и копнуть чуть глубже.

История простая и очень узнаваема. Народный ансамбль русской песни "Наитие" Дома культуры ВОГ (Всероссийского общества глухих) отмечает десятилетие со дня образования. Самой младшей солистке 70, самой старшей 90 лет. Руководит коллективом молодой симпатичный Сергей Сергеевич с дипломом "Чайника" (музыкальное училище имени Чайковского в Екатеринбурге). Он единственный мужчина в коллективе и все артистки в него тайно влюблены. Все в ансамбле было прекрасно, пока Сергей Сергеевич не привел новенькую - молодую пенсионерку, бывшую секретаршу мэра города со "связями" наверху Розу Николаевну, обладающую великолепным голосом. Сергей Сергеевич светится от счастья: с такой солисткой их ждет неминуемый успех.

- Я решил сделать ребрендинг, - радостно заявляет он. - Меняем стиль нашего выступления.

По его задумке, на сцене в центре теперь будет стоять Роза Николаевна, он со своим аккордеоном - сбоку, а бабушки - на заднем плане в полумраке, их почти не видно, только силуэты. Они будут подпевать эхом. Коллектив такой расклад не устроил, разъяренные от ревности женщины готовы разорвать соперницу на куски. Роза уходит, а с ней и их Сергей Сергеевич.

- Да, куда он денется, - машут рукой солистки. - Побегает и вернется.

Спектакль сделан в жанре фарс-мажора. Как говорит режиссер, решили немного похулиганить. Действительно, в постановке много озорства и нелепостей, начиная с того, что ансамбль русской песни действует в ДК общества глухих. Комически выглядят высокие, как ореол, золотые кокошники на голове артисток и стоячие расписные сарафаны. Много гротеска, иронического сарказма, тонкой сатиры, искрометного юмора и шуток.Наши героини совершенно не похожи на старух периода дожития. Во время застолья по случаю юбилея ансамбля никто не пропустил ни одной рюмки, не вспомнил про высокое давление. Балагурят, читают стихи, прыгают по сцене, дурачатся, смеются по поводу собственной смерти. С одной стороны, кажется, так не бывает, с другой, почему бы нет?

- В душе мне 18, в душе я пацаненок-нахаленок, девочка-припевочка, - признается острая на язык бывшая учительница Капитолина Петровна.

Между тем за внешним весельем скрывается одиночество. Женщины и в ДК-то пришли, потому что страшно остаться одним, никому не нужными. Причем, одиночество это такая вещь, которая может случиться с каждым, независимо от возраста. Молодой музыкант работает с коллективом за мизерную зарплату, потому что знает: его здесь любят и ждут. Да, и крутая Роза Николаевна, не такая крутая, как кажется на первый взгляд. "Твое тепло, мое тепло, вот и не будет холодно", - коронная песня ансамбля. Когда Сергей Сергеевич ушел вслед за новенькой и не вернулся, бабушки поняли: как бы они не хорохорились, а старость молодости не соперница. Они согласны стоять в полумраке и подпевать эхом, только бы быть при деле. Самодеятельность - это то, что их объединяет и продлевает жизнь.