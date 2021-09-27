Россиянин погиб в Испании, спасая тонущую подругу

В Испании недалеко от города Торревьеха погиб россиянин. Он безуспешно пытался спасти тонущую в море подругу, которая также не выжила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданскую гвардию королевства.

Трагедия произошла на прошлой неделе. СМИ опубликовали кадры последних минут жизни погибших, их сняла супруга россиянина. На них видно, как девушка прыгает со скалы в море и не может самостоятельно выбраться из-за больших волн, ей на выручку бросается молодой человек.

Отмечается, что погибшая девушка была гражданкой Финляндии. Испанские правоохранители считают произошедшее несчастным случаем.