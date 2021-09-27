Сегодня стартует Всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум"

Социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум запускает 4 сезон Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум". Конкурс проходит при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Российского союза ректоров. Старт нового сезона назначен на сегодня. Цель конкурса - привлечь внимание к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения. Студенты российских вузов представляют на конкурс проекты по одной из предложенных социальных номинаций и могут выиграть грант на его реализацию.

"Социальная сфера сейчас совершенствуется высокими темпами, и молодежь выступает в качестве двигателя в процессе развития человеческого капитала, вносит свой вклад в определение приоритетных направлений социальной политики. Конкурс "Инносоциум" рассчитан на тех, кому уже очень скоро предстоит самим определять облик нашего общества. Современная молодежь должна иметь возможность развивать и совершенствовать навыки социальной коммуникации - социальная повестка всегда будет актуальной", - подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум" пройдет в несколько этапов. Заявки на участие принимаются с 27 сентября по 30 ноября 2021 года. В декабре состоится оценка проектов экспертным советом и будут определены финалисты. Они смогут доработать свои программы в январе будущего года и представить их для оценки жюри. Питчинг проектов и объявление победителей намечены на 2 февраля 2022 года.

"Социальная работа - это не только и не столько профессия, сколько призвание. Здесь особенно важно понимание актуальных потребностей людей, умение установить контакт, слушать и слышать каждого, желание помочь в решении проблемы. Участие в конкурсе "Инносоциум", разработка и презентация собственного проекта потребует от каждого из участников определенного профессионального и личностного роста. В ходе подготовки к конкурсу и в процессе реализации проектов студенты смогут оттачивать навыки, которые получили во время учебы, что существенно расширит спектр возможностей их будущего трудоустройства", - отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Конкурс не первый год демонстрирует высокий интерес к социальному проектированию у российских студентов. Ребята ежегодно представляют интересные и современные проекты, отличающиеся глубоким знанием предмета и исключительной проработанностью. Некоторые проекты могут быть реализованы без малейших правок. Особенно радует стремление молодых помогать людям старшего возраста. Именно для них мы проводим номинацию "Активное долголетие". Увлеченность, целеустремленность, желание изменить мир объединяет всех участников конкурса "Инносоциум". И хотя победят не все, опыт конкурсной работы и защиты своего проекта будет бесценен для каждого участника", - отметила заместитель председателя Совета Федерации, Председатель жюри конкурса Галина Карелова.

После успешного старта в 2019 году всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум" получил поддержку Министерства науки и высшего образования РФ. В 2020 году в конкурсе приняли участие 601 проект от студентов 197 вузов из 65 регионов России. Победители были названы в мае 2020 года и получили гранты на реализацию своих проектов из призового фонда в 2,5 миллиона рублей.

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