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27.09.2021,  
17:03
Текст:  Алексей Брусилов

Секретный ракетоплан покажут на выставке в Китае

На международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, открытие которого состоится завтра, ожидается большое количество различных премьер. Например, специалисты и посетители форума смогут более детально изучить конструкцию беспилотного ракетоплана, известного как WZ8.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, этот скоростной аппарат впервые был показан 1 октября 2019 года в ходе военного парада в Пекине, посвященного 70-летию образования КНР. Информация о нем практически отсутствовала, было известно лишь, что в качестве платформы для запуска используется самолет H-6N.

Фото: Russiakini News \ youtube.com
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Сейчас, по всей видимости, решили полностью рассекретить его облик и, возможно, даже часть тактико-технических характеристик.

Также будут показаны другие беспилотники. Например, еще один участник юбилейного парада - "невидимка" GJ-11, разведывательно-ударный БЛА CH-6 массой 7800 кг. Последний способен брать на борт до 2000 кг боевой нагрузки в виде различных высокоточных средств поражения. Максимальная скорость - 800 км/ч. Продолжительность полета - 20 часов, при этом дальность полета может достигать 12000 км.

Интересно, что в ходе подготовки к выставке была замечена перевозка некоего тщательно укрытого самолета. Что это, официально не сообщалось, появились предположения, что авиапромышленность КНР презентует новый истребитель пятого поколения с одним двигателем - своеобразный ответ на российский Су-75 Checkmate. Оказалось, что это, просто уменьшенный макет известного самолета J-20.

Кроме того, на Airshow China 2021 можно будет увидеть различные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, бронетехнику, в том числе новейший трехосный бронетранспортер.

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