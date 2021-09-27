Умер киновед Кирилл Разлогов

На 76-м году жизни не стало президента Гильдии кинокритиков и киноведов России, программного директора Московского Международного кинофестиваля Кирилла Разлогова. О смерти киноведа сообщила его дочь Анастасия.

"Папа умер вчера", - цитирует Анастасию Разлогову ТАСС. По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Дата и место прощания станут известны позже.

Кирилл Разлогов родился 6 мая 1946 года в Москве. С 2015 года - президент Гильдии кинокритиков и киноведов России, с 1989 по 2013 годы занимал пост директора Российского института культурологии. Написал 14 книг и около 600 научных работ по вопросам истории искусства и кинематографа. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.