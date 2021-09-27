Умер "крестный отец" Шварценеггера и Сталлоне Бобби Зарем

26 сентября на 85-м году жизни в своем доме в Джорджии скончался "звездный агент" Бобби Зарем, человек, напрямую причастный к взлету ряда важных голливудских величин.

Согласно NYT, причиной смерти Зарема стали осложнения, вызванные раком легких.

Роберт Майрон Зарем родился в Саванне 30 сентября 1936 года. Собственное рекламное агентство создал в 1976-м. В разные годы его клиентами были Алан Алда, Дастин Хоффман, Майкл Кейн, Шер, Джек Николсон, Дайана Росс, Арнольд Шварценеггер.

Celebrity publicist Bobby Zarem dies from complications of lung cancer aged 84. https://t.co/DHKxrRPf9l pic.twitter.com/iz9lTEHsCI — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 27, 2021

Стоит отметить, что именно умелому продвижению Заремом ленты "Качая железо" "Австрийский дуб" Арни смог подняться на новый уровень карьеры. Немало приложился Бобби и к успеху первого "Рэмбо" Слая. А также "Лица со шрамом", "Томми", "Танцев с волками" и "Лихорадки субботнего вечера".

Отец Бобби, Гарри, умер от рака легких, когда его сыну едва исполнилось четырнадцать. Зарем никогда не был женат и пережил всех своих родственников.