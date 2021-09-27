Володин ревакцинировался и призвал последовать своему примеру

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что ревакцинировался от коронавируса. Он призывал коллег и других россиян тоже сделать прививку, так как это необходимо в условиях осложнения ситуации с пандемией.

"Сегодня ревакцинировался", - рассказал Володин.

Спикер уточнил, что первую прививку от коронавируса сделал год назад, а в этом мае впервые ревакцинировался, учитывая снижение антител.

Он подчеркнул, что хоть вакцинация и дело добровольное, но важно понимать, что это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких, коллег, окружающих.

"Пандемия, к сожалению, никуда не ушла", - констатировал спикер, напомнив, что после летних отпусков, когда люди возвращаются с отдыха и дети пошли в школу, снова отмечается всплеск заболеваемости.

Он напомнил, что многие депутаты уже сделали прививку, что позволило сохранить работоспособность Государственной Думы в самый непростой период пандемии. В результате своевременно заработали меры, направленные на поддержку граждан и экономики.

"Сегодня, после выборов, нам необходимо сделать все, чтобы Государственная Дума нового созыва не прерывала свою работу, - уверен Володин. - Особенно сейчас, когда предстоит обсуждать бюджет - главный финансовый закон страны. От его принятия зависит решение большого количества вопросов, которые волнуют граждан".

Он обратил внимание коллег, что депутаты, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с другими депутатами в зале пленарных заседаний и избирателями в ходе поездок в регионы. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, по его оценке, сложно, да и невозможно.

"Выход один - вакцинироваться, - заверил парламентарий. - Со своей стороны такое решение принял. Сегодня сделал очередную прививку".