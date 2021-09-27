Вучич: Если НАТО не отреагирует на ситуацию в Косово, это сделает Сербия

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские силовики не входили на территорию Косово и Метохии, и что Белград ждет реакции НАТО, не предпринимая пока что собственных действий.

"Мы указали недвусмысленно, и я это сегодня повторил в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что мы с нашими подразделениями не станем туда входить, и не хотим никоим образом поставить под угрозу мир. Нам мир нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", - заявил Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Он также отметил, что "Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него не имеем права этого делать".

Сербы, компактно проживающие на севере Косово, с 20 сентября требуют отменить решение Приштины о том, что автомобили с сербскими номерами больше не будут пропускать в Косово без установки специальных косовских номерных знаков, что приводит к дополнительным тратам времени и денег, а также вызывает у сербов моральный протест.

Сербы устроили мирные протесты около КПП "Ярине" на трассе Приштина-Белград, а также на других автомагистралях, соединяющих Сербию с непризнанной республикой. В ответ Приштина выдвинула к местам протестов подразделения РОСУ - спецназа МВД. Против сербов, собравшихся у КПП "Ярине" и "Брняк" был применен слезоточивый газ.

Сербия привела в повышенную готовность армию и полицию, в районе границы Сербии и Косово подняты в воздух самолеты и вертолеты сербских ВВС.

Как заявило посольство России в Сербии, сербское руководство поступает ответственно, а напряженность вызвана властями Косово.