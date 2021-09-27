Новости

Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры 13:52
Актера Данилу Шевченко увезли с детского спектакля на "скорой" 13:16
Опубликован первый кадр из сериала The Last of Us с главными героями 13:10
"Не время умирать" выйдет в России 7 октября 13:03
Netflix показал тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde 12:35

Трейлер: на Netflix выйдет фильм о внутренней кухне Голливуда

Новости
    27.09.2021, 13:30
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Часовое комедийное шоу "Атака голливудских клише!" (Attack of the Hollywood Clichés!) станет доступна к просмотру 28 сентября на Netflix.

Фото: youtube.com/ Netflix
Netflix показал тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde

Ведущий Роб Лоу ("Вид сверху лучше", "Изгои") расскажет о стандартных решениях в съемочном процессе, посмеиваясь над некоторыми из них.

В фильме об изнанке индустрии снялись огромное количество звезд и известных продюсеров, режиссеров: Энди Макдауэлл, Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Ричард Э. Грант, Марк Стронг, Санджив Бхаскар, Роберт Б. Уайди, Дэниел Пембертон, Джесс Кегл, Джек Ховард, Джонатан Росс.

Судя по трейлеру, нас ждет интересный и познавательный развлекательный рассказ о том, как киноиндустрия использует не только типичных персонажей, но и типичные повороты сюжета, заимствуют друг у друга визуальные приемы. Мы видим нарезку из старых фильмов и понимаем, что большинство приёмов были изобретены десятки лет назад: как показать на экране секс, удивление героя (спойлер - дайте ему в руки напиток), злость антагониста, "крик Вильгельма".

Новости

От коронавируса умер актер Сиамак Атласи 12:07
Майкл С. Холл рассказал о Декстере перед стартом продолжения 11:58
Вышел тизер продолжения "Тайлера Рейка" 11:34
"Дюна" Дени Вильнева вновь возглавила российский прокат 11:17
⧣ США
Фото: youtube.com/ League of Legends
Вышел трейлер мультсериала "Аркейн" по миру League of Legends 26.09.2021
Вышел тизер второго сезона "Бриджертонов" 26.09.2021
Умер саксофонист Джеймса Брауна и Вана Моррисона Пи Ви Эллис 26.09.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix Philippines
Появился первый тизер сериала Netflix "Викинги: Вальгалла" 26.09.2021
Имелда Стонтон сообщила о дате выхода 5 сезона "Короны" 26.09.2021
Трейлер: Netflix выпустит второй сезон "Короля тигров" в ноябре 26.09.2021
⧣ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix
Netflix показал сцены из "Ведьмака" с Нивелленом и Цири 26.09.2021
Вышел трейлер четвертого сезона "Кобры Кай" 26.09.2021
Вышел первый трейлер "Песочного человека" по Нилу Гейману 26.09.2021