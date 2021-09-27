Трейлер: на Netflix выйдет фильм о внутренней кухне Голливуда

Часовое комедийное шоу "Атака голливудских клише!" (Attack of the Hollywood Clichés!) станет доступна к просмотру 28 сентября на Netflix.

Ведущий Роб Лоу ("Вид сверху лучше", "Изгои") расскажет о стандартных решениях в съемочном процессе, посмеиваясь над некоторыми из них.

В фильме об изнанке индустрии снялись огромное количество звезд и известных продюсеров, режиссеров: Энди Макдауэлл, Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Ричард Э. Грант, Марк Стронг, Санджив Бхаскар, Роберт Б. Уайди, Дэниел Пембертон, Джесс Кегл, Джек Ховард, Джонатан Росс.

Судя по трейлеру, нас ждет интересный и познавательный развлекательный рассказ о том, как киноиндустрия использует не только типичных персонажей, но и типичные повороты сюжета, заимствуют друг у друга визуальные приемы. Мы видим нарезку из старых фильмов и понимаем, что большинство приёмов были изобретены десятки лет назад: как показать на экране секс, удивление героя (спойлер - дайте ему в руки напиток), злость антагониста, "крик Вильгельма".