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28.09.2021 13:28

"20 идей по развитию России"

Сборник идей 2021 года
Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предлагает вниманию общественности ряд инициатив, способных значительно ускорить экономический рост страны и повысить качество жизни граждан, не обременяя дополнительными расходами государственный бюджет, но предлагая способы его пополнения. Проект развивается, регулярно предлагая новые идеи, которые публикуются в 19-ой части под общим названием "Сборник идей 2021 года".
Фото: предоставлено предпринимателем Давыдовым Дмитрием Фото: предоставлено предпринимателем Давыдовым Дмитрием
Фото: предоставлено предпринимателем Давыдовым Дмитрием

"Первые 18 частей я составил еще в 2016 году, и по прошествии пяти лет каждая из них стала более актуальной. Но надо отметить, что некоторые из идей уже воплощены в реальность. Например, с 2022 года в России начнется официальная продажа "красивых" автомобильных номеров, идея из моей первой части. В 19-ю часть я решил публиковать не только свои новые идеи, но и некоторые дополнения к предыдущим темам. Так подробно разъяснена позиция относительно автомобильных номеров с нестандартным количеством знаков, сделан акцент на необходимости соотношения величины штрафов с инфляцией и девальвацией, актуализировано предложение по вводу "сбора против пробок" в Москве. Я продолжаю работать над составлением новых идей и расширением некоторых предыдущих. Новые публикации будут появляться на сайте в ближайшее время", - комментирует Давыдов свои планы по развитию проекта.

Часть 19.1 посвящена вопросам донорства органов: предложены конкретные шаги по увеличению шансов на успешную трансплантацию. В части 19.2 предлагается применить особые условия для развития новых направлений промышленности. Часть 19.3 предлагает перенять опыт ОАЭ по продаже коротких автомобильных номеров, где государство регулярно получает многомиллионный доход от желания состоятельных граждан подчеркнуть свою индивидуальность. Часть 19.4 доказывает эффективность пересчета денежных взысканий в соответствии с показателями инфляции и девальвации, чтобы не допустить упущенную выгоду для государственного бюджета и сохранить актуальность штрафов, как предупреждающей правонарушения силы. Часть 19.5 представляет систему платного проезда в Москве как вынужденную меру борьбы с отравляющими жизнь жителей столицы пробками. В части 19.6 обсуждаются меры по улучшению эффективности работы судов. А часть 19.7 рассказывает о инновационном подходе к выращиванию сельскохозяйственных культур.

Дмитрий Давыдов подчеркивает, что каким бы потенциалом ни обладали его инициативы, у них нет шансов на реализацию без законодательной поддержки государства. Поэтому он призывает органы власти обратить внимание на его предложения, отмечая при этом, что не стремится ни к публичности, ни к личной финансовой выгоде.

Более подробно эти материалы изложены на сайте 20idei.ru, где с ними может ознакомиться каждый желающий.

Материалы предоставлены предпринимателем Давыдовым Дмитрием

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