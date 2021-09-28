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Актер и режиссер Джадд Нееман умер, немного не дожив до 85-летия

Новости
    28.09.2021, 14:42
Текст:   Олег Усков

Израильский режиссер, сценарист, актер, продюсер и оператор Иегуда "Джадд" Нееман умер за несколько дней до своего 85-летия.

Об этом сообщает The Times of Israel, причин смерти не указав.

Нееман родился 3 октября 1936-го в Тель-Авиве. Где долгое время работал преподавателем в университете города. Также покойный был врачом, принимал участие в военных действиях 1967 и 1973 годов.

Это далее нашло отражение в его художественных и документальных фильмах. Самые известные работы режиссера - "Платье", "Парашютисты" и "Попутчики".

У кинематографиста остались две дочери и жена - нейробиолог Тельма Хендер.

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