Актер и режиссер Джадд Нееман умер, немного не дожив до 85-летия

Израильский режиссер, сценарист, актер, продюсер и оператор Иегуда "Джадд" Нееман умер за несколько дней до своего 85-летия.

Об этом сообщает The Times of Israel, причин смерти не указав.

Israel Prize winner for film Judd Ne’eman dies at 84: Ne’eman was a critical filmmaker and a pioneer in the study of Israeli cinema, He was awarded the Israel Prize for film in 2009 https://t.co/8fJKcv19Kx Haaretz pic.twitter.com/Vrg9llODo1 — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) September 26, 2021

Нееман родился 3 октября 1936-го в Тель-Авиве. Где долгое время работал преподавателем в университете города. Также покойный был врачом, принимал участие в военных действиях 1967 и 1973 годов.

Это далее нашло отражение в его художественных и документальных фильмах. Самые известные работы режиссера - "Платье", "Парашютисты" и "Попутчики".

У кинематографиста остались две дочери и жена - нейробиолог Тельма Хендер.