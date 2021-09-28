Актер из "Кухни" и "Маргоши" Борис Тенин умер в 51 год

Советский, российский актер Борис Тенин-младший умер 28 сентября на 52-м году жизни. Соответствующая информация появилась на портале Кино-Теар. Ру.

Борис Тенин родился 20 ноября 1969 года в Москве. Дед - народный артист СССР Борис Михайлович Тенин (Иван Шадрин из "Человека с ружьем").

В 1995-2008 годах служит в Театре Сатиры. Сниматься начал в середине 80-х, с эпизода в музыкальной социальной драме "Была не была".

На дальнейшем счету - более сорока фильмов и сериалов: "Возвращение Мухтара", "Кулагин и партнеры" (Борис, главная роль), "Я не вернусь", "Кухня", "Геймеры", обе части "На игре", "Маргоша", "Нулевой километр".