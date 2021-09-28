Дуров рассказал, что за заблокированы Telegram-каналы антипрививочников

Несколько Telegram-каналов антипрививочников в Италии и Германии были заблокированы, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Причиной, по его словам, стали призывы на этих каналах к насилию в отношении медиков.

"Нам пришлось закрыть итальянский канал …в котором пользователей подстрекали к насилию в отношении медиков и должностных лиц, связанных с вакцинацией, - написал Дуров в своем канале. - Нам также пришлось заблокировать похожий немецкий канал общего доступа…, в котором было более 40 тысяч подписчиков, и в котором призывали к насилию в отношении врачей​​​. Такие каналы нарушают правила Telegram, Apple, Google, а также местные законодательные акты".

Он подчеркнул, что администраторы закрытых каналов были предварительно предупреждены о санкциях, но продолжили нарушать правила Telegram.