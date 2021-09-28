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28.09.2021 13:47
Рубрика: В мире

Еврокомиссия проконтролирует собственников СМИ

Текст: Александр Саможнев

Европейская комиссия запустила финансируемый ЕС проект "Мониторинг собственности европейских СМИ". Планируется подготовить регистр по странам, содержащий информацию о владении СМИ. Соответствующая законодательная база будет регулярно анализироваться, и будут выявляться возможные риски для прозрачности владения изданиями, сообщает портал europeanbusinessreview.eu.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Все труднее становится понять, кто владеет СМИ в ЕС. Так не должно быть, потому что в условиях демократии люди заслуживают знать, кто предоставляет им информацию. Этот новый инструмент поможет лучше понять рынок СМИ и помочь в разработке будущих политических инициатив", - заявила заместитель председателя ЕК, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова.

По ее словам, на поддержку проекта выделено по линии ЕС один миллион евро, он рассчитан до сентября 2022 года. Можно будет точно определить местонахождение собственности СМИ, наглядно увидеть потенциальные проблемы концентрации и улучшить понимание медийного рынка.

В рамках проекта мониторинг будет осуществлять университет в Зальцбурге в Австрии. Специалисты составят базу данных по странам, содержащую информацию о владении СМИ, а также проведут систематическую оценку соответствующих правовых рамок.

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