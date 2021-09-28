Инспекторы РФ проверяют военный объект в Великобритании

Во вторник, 28 сентября, группа наших офицеров целый день будет работать на одном из военных объектов в Великобритании. "Такие посещения проводятся с целью проверки предоставленной принимающей стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - объяснил накануне начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Подобный международный контроль предусмотрен Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. "Инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - рассказал Рыжков.

Согласно Венскому документу, британцы такой проверке мешать не должны. А задача российских контролеров - убедиться, что местные военные на этом объекте живут обычной жизнью и не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. В то же время хозяева вправе требовать от инспекторов из РФ исполнения заложенных в документ ограничений. В частности, проследить за тем, чтобы контролеры не отвлекали личный состав от службы и занятий.

Именно по такому алгоритму в начале прошлого года строилась аналогичная проверка британцами нашей воинской части. Тогда англичане четыре дня колесили по городку, полигону и другим объектам 68-го танкового полка Южного военного округа, штаб которого находится в поселке Персиановский Ростовской области. Им, в частности, подробно рассказали о стоящих на вооружении полка модернизированных танках Т-72Б3 и другой боевой технике.

Теперь дошла очередь до проверки самих британцев. Надо сказать, что международные инспекции, особенно проводимые российскими офицерами, местные генералы допускают в свои гарнизоны крайне неохотно. Характерным выглядит и такой факт: друг - друга ведущие страны Запада в рамках Венского документа контролируют исключительно редко. Зато с завидной частотой ездят с проверками в Россию и Белоруссию.

Справка "РГ"

Национальный центр по уменьшению ядерной опасности в нашей стране создали в соответствии с соглашением между СССР и США от 15 сентября 1987 года. Одновременно подобная структура появилась в Соединенных Штатах. Первоначально на Центр возлагалась только одна задача - обмениваться с США заблаговременными уведомлениями о пусках баллистических ракет.

Со временем компетенции Центра расширились. Ныне его специалисты следят за выполнением полутора десятков международных договоров и соглашений. По информации Минобороны России, к ним, в том числе, относятся контрольные мероприятия в рамках российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, Венского документа 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности, Соглашения с КНР о сокращении вооруженных сил и вооружений в районе границы и других.