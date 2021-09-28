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28.09.2021,  
11:08
Текст:  Николай Грищенко

Комплекс РЭБ для подавления систем управления создадут на базе Ми-8АМТШ

Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

В России началась разработка воздушного комплекса радиоэлектронной борьбы для подавления систем связи и автоматизированных систем управления войсками противника. Базовой платформой для новой аппаратуры РЭБ станет вертолет Ми-8АМТШ.

Создаваемый комплекс РЭБ дополнит существующие средства для поражения высокоточного оружия, бортовых систем ударной и беспилотной авиации. Вертолетный комплекс будет подавлять штабы, а также специализированные системы связи.

Как сообщает ТАСС, летные испытания специализированного вертолета вступили в завершающую стадию.

Вертолет Ми-8АМТШ разработан с учетом опыта боевых действий в Сирии. Для повышения боевой живучести машина оснащена цифровым автопилотом, бортовым комплексом обороны. Кабина экипажа и основные агрегаты защищены броней из титанового сплава, а пол грузовой кабины и борта вертолета закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Необходимо отметить, что на вооружении российской армии сейчас состоят вертолеты Ми-8МТПР-1 с системой радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ". Она обеспечивает групповую защиту летательных аппаратов и наземных объектов от вражеской ПВО.

"Рычаг-АВ" позволяет "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и подавить сразу несколько целей. Зенитно-ракетные комплексы, а также авиация противника лишаются возможности обнаруживать объекты и наводить управляемые ракеты класса "воздух - воздух", "земля - воздух" и "воздух - земля".

На авиасалоне МАКС-2021 состоялась презентация экспортного варианта "Рычаг-АВ-Э", способного одновременно подавить до восьми радиоэлектронных средств и поставить прицельные помехи по частоте и направлению.

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