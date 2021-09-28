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28 сентября 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 28 сентября 2021 года № 242-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 28 сентября 2021 г.
Опубликован 28 сентября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение с 5 октября по 9 октября 2021 года II Общероссийской конференции по государственным закупкам "Госзаказ на берегах Тавриды" в выставочном зале с амфитеатром бизнес-центра Акционерного общества "Туристско-оздоровительный комплекс "Судак" (г. Судак, ул. Ленина, 89) с общим количеством участников не более 80 человек, на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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