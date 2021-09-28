Культовый фантастический сериал "Вавилон 5" полностью перезапустят

Никто и не сомневался: тотальный ребут ждет мир "Вавилона 5", одну из наиболее проработанных и популярных фантастических вселенных.

Об этом сообщает TV Line. Более того - космооперу ждет перезапуск "с нуля", а заниматься проектом будет крайне уважаемый Дж. Майкл Стражински, автор оригинала.

Но есть нюанс: новый "Вавилон 5" находится на балансе канала The CW, известного своим массированным блоком довольно кустарных молодежных, по большей части, сериалов по комиксам DC. Пользующихся, впрочем, стабильным интересом у аудитории.

Оригинальный "Вавилон 5" дебютировал в 1992-м. Действие его начинается в 2257 году и заканчивается в 2262-м - 110 эпизодов + пилотный фильм. Далее мир был расширен за счет книг, дюжины видеоигр и сериала-спин-оффа, закрытого после первого сезона.

Главгерой перезапуска прежний - Джон Шеридан, капитан военных сил Земного Альянса "с таинственным прошлым", назначенный руководить гигантской станцией "Вавилон 5", размещенной в нейтральном секторе космоса. Прибытие офицера становится стартом для цепи масштабных событий.

Стражински - сценарист и исполнительный продюсер предприятия. Сроки реализации не названы.