Лондон привлечет армию для преодоления топливного кризиса

Новости

Водителям с судимостью запретят работать в такси 11:28
Минздрав заявил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19 11:25
Полиция Красноярска сняла графа Дракулу в ролике о безопасности 11:25
Защитники "Мальме" признались, что в матче с "Зенитом" опасаются Дзюбу 11:15
Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры 11:13
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции 11:07
Вышел трейлер "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона 11:03
Медведев заявил о возможности запрета в РФ некоторых зарубежных соцсетей 10:45
Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл 10:43
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ 10:41
Цены в номерах люксовых отелей Петербурга сравнялись с дворцами Парижа 10:37
В России запустили горячую линию психологической помощи родителям 10:26
"Вообще плевать": Медведев ответил на сомнения Запада в российских выборах 10:18
В Москве начали тестировать камеры для наказания шумных автомобилистов 10:17
Макей: Против Беларуси развязана гибридная война 10:15
Медведев обвинил ОБСЕ в цинизме за отказ прислать наблюдателей на выборы в РФ 09:59
Британец совершит кругосветку на якутских лошадях 09:55
Дмитрий Медведев объяснил, почему не избирался в Госдуму 09:54
В многоквартирном доме в шведском Гетеборге произошел взрыв 09:50
В Дании художник украл деньги у музея и назвал это произведением искусства 09:40
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов 09:29
В Крыму завели дело после нападения тигра на ребенка в зоопарке 09:18
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае 09:15
В России создана система охраны с роботами-часовыми 09:15
В Томске онкологи удалили у пациентки опухоль в 12 килограммов 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 10:23
Рубрика: В мире

Лондон привлечет армию для преодоления топливного кризиса

Текст: Алексей Чуриков
Вооруженные силы Великобритании приведены в повышенную готовность и в случае необходимости будут подключены правительством для разрешения топливного кризиса в стране.
Фото: Жанна Манукян / РИА Новости Фото: Жанна Манукян / РИА Новости
Фото: Жанна Манукян / РИА Новости

В последние дни на Туманном Альбионе наблюдается острый дефицит бензина на заправках, что привело к образованию больших очередей. Также наблюдаются перебои с поставками продуктов и товаров в супермаркеты. Кризис, как сообщают местные СМИ, вызван острой нехваткой водителей грузовиков, которая вызвана последствиями выхода Британии из Евросоюза, а также миграционной политикой действующих властей. При этом правительство утверждает, что в дефиците бензина на заправках виноваты подданные короны, устроившие "панические закупки" топлива.

В Великобритании искусственному интеллекту отказали в праве изобретать

Британский министр по делам бизнеса Квази Квартенг заявил, что правительство приняло решение прибегнуть к помощи армии в качестве превентивной меры - "на всякий случай. "Если потребуется, то в качестве временной меры развертывание военных обеспечит цепочку поставок дополнительными возможностями, чтобы помочь ослабить давление, вызванное резкими скачками местного спроса на топливо", - отметил министр.

Речь идет в первую очередь о военных водителях и соответствующем военном транспорте, которые смогут включиться в цепочку доставки топлива и продуктов в магазины. Всего армия Великобритании должна выделить на эти цели до 150 человек. По некоторым оценкам, из-за Brexit и нынешней миграционной политики в Британии на сегодняшний день не хватает более 100 тысяч водителей грузовиков.

К понедельнику ситуация с топливом на заправках, по заявлениям местных властей, должна стать лучше. Тем не менее, как сообщают некоторые СМИ, заправиться бензином в эти выходные в Британии было практически невозможно. Из-за этого в ряде регионов страны были отменены плановые экскурсии и поездки для школьников и людей пожилого возраста. На многих заправках страны возникали потасовки между стоящими в очереди.

В мире Европа Великобритания Brexit: Выход Великобритании из Евросоюза

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ
Дмитрий Медведев объяснил, почему не избирался в Госдуму
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью