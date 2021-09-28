Лондон привлечет армию для преодоления топливного кризиса

Вооруженные силы Великобритании приведены в повышенную готовность и в случае необходимости будут подключены правительством для разрешения топливного кризиса в стране.

В последние дни на Туманном Альбионе наблюдается острый дефицит бензина на заправках, что привело к образованию больших очередей. Также наблюдаются перебои с поставками продуктов и товаров в супермаркеты. Кризис, как сообщают местные СМИ, вызван острой нехваткой водителей грузовиков, которая вызвана последствиями выхода Британии из Евросоюза, а также миграционной политикой действующих властей. При этом правительство утверждает, что в дефиците бензина на заправках виноваты подданные короны, устроившие "панические закупки" топлива.

Британский министр по делам бизнеса Квази Квартенг заявил, что правительство приняло решение прибегнуть к помощи армии в качестве превентивной меры - "на всякий случай. "Если потребуется, то в качестве временной меры развертывание военных обеспечит цепочку поставок дополнительными возможностями, чтобы помочь ослабить давление, вызванное резкими скачками местного спроса на топливо", - отметил министр.

Речь идет в первую очередь о военных водителях и соответствующем военном транспорте, которые смогут включиться в цепочку доставки топлива и продуктов в магазины. Всего армия Великобритании должна выделить на эти цели до 150 человек. По некоторым оценкам, из-за Brexit и нынешней миграционной политики в Британии на сегодняшний день не хватает более 100 тысяч водителей грузовиков.

К понедельнику ситуация с топливом на заправках, по заявлениям местных властей, должна стать лучше. Тем не менее, как сообщают некоторые СМИ, заправиться бензином в эти выходные в Британии было практически невозможно. Из-за этого в ряде регионов страны были отменены плановые экскурсии и поездки для школьников и людей пожилого возраста. На многих заправках страны возникали потасовки между стоящими в очереди.