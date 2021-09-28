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28.09.2021 22:05
Рубрика: Экономика

МЭР: Товарооборот РФ и Китая в 2021 году может достичь нового рекорда

Товарооборот между Россией и Китаем уже в 2021 году может достичь исторического максимума. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время поездки в Южно-Сахалинск, передает РИА Новости.

Фото: Анна Скрипка/РГ
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По его словам, даже в кризис взаимная торговля сократилась не так сильно, а с начала 2021 года товарооборот уже вырос почти на треть.

Максим Решетников напомнил, что даже в самый разгар пандемии компании из Китая продолжали реализовывать проекты в России и запускали новые. Только за последние полтора года был построен автомобильный завод в Тульской области, создано совместное производство двигателей "Камаз" и Weichai в Ярославской области, а также логистический комплекс в Подмосковье.

Экономика ВЭД Отношения России и Китая

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