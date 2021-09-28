На Урале мобильные ядерные комплексы "Ярс" вывели в полевые районы

В соответствии с планом подготовки РВСН в Свердловской области организовали командно-штабное учение Тагильской ракетной дивизии. По данным Минобороны РФ, в нем задействовали более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. В первую очередь это подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс".

"Комиссия командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, - рассказали в ведомстве. - Командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением покажет не только общий уровень боевой подготовки дивизии, но и поможет оценить возможности перспективных образцов вооружения и специальной техники".

Сообщается, что особое внимание в ходе учений уделят новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования. А также применению широкой линейки современной инженерной техники и беспилотников. Своеобразную проверку также пройдут новые охранно-сигнальные устройств, которые ракетчики на этом учении будут использовать в различное время суток для прикрытия полевых районов.

"В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа", - отметили в Минобороны РФ.