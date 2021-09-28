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28.09.2021,  
09:53
Текст:  Светлана Цыганкова

Новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР" создали в России

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат "Мерлин-ВР" для ведения воздушного мониторинга создали в России. Он способен подниматься в небо на высоту до пяти километров.

Фото: РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости. Беспилотник в состоянии действовать в автоматическом и полуавтоматическом режимах, время работы - десять часов. Он способен нести до 6,5 килограмма полезной нагрузки. Это могут быть и оптико-локационные станции, действующие в видимом и в инфракрасном диапазонах. Беспилотный летательный аппарат обладает малой акустической заметностью из-за гибридного двигателя и способностью выполнять задачи на больших высотах.

"Мерлин-ВР" сконструировали в Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий, который располагается в Смоленске. И, как добавили разработчики, они уже демонстрировали дрон представителям Министерства обороны. Идет речь о возможности его испытаний.

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