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От коронавируса умер актер и режиссер Франц Маркс

Новости
    28.09.2021, 13:42
Текст:   Олег Усков

Франц Маркс, южноафриканский актер, режиссер, сценарист и продюсер, скончался в Претории утром в воскресенье. Кинематографисту было 78 лет.

Как передает, сославшись на коллегу усопшего, News24, причиной смерти Маркса стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Начав свою карьеру на ТВ в конце 60-х как актер, в период с 1980 по нулевые Маркс выступил автором множества сериалов, став одной из легенд южноафриканских "мыльных опер" и снимая хит за хитом.

В частности, на его счету знаменитое "мыло" "Эголи" ("Золотой край" на зулу) шедшее с огромным триумфом на протяжении 4 500 эпизодов в 1992-2010 годах.

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