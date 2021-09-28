От коронавируса умер актер и режиссер Франц Маркс

Франц Маркс, южноафриканский актер, режиссер, сценарист и продюсер, скончался в Претории утром в воскресенье. Кинематографисту было 78 лет.

Как передает, сославшись на коллегу усопшего, News24, причиной смерти Маркса стали осложнения, вызванные коронавирусом.

South African writer and Egoli creator Franz Marx dies of Covid-19 complications https://t.co/5iINFwNNf8 pic.twitter.com/TBaAUGPcNT — Channel24 (@Channel24) September 26, 2021

Начав свою карьеру на ТВ в конце 60-х как актер, в период с 1980 по нулевые Маркс выступил автором множества сериалов, став одной из легенд южноафриканских "мыльных опер" и снимая хит за хитом.

В частности, на его счету знаменитое "мыло" "Эголи" ("Золотой край" на зулу) шедшее с огромным триумфом на протяжении 4 500 эпизодов в 1992-2010 годах.