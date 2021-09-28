Поддержку в качестве кандидатов на участие в "Приоритете 2030" получат 15 вузов

Пятнадцать университетов, в том числе три педагогических вуза, по итогам работы комиссии были признаны кандидатами на участие в программе "Приоритет 2030". Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

- На финансирование программ развития этих вузов органы исполнительной власти субъектов, профильные госкорпорации и предприятия или учредители этих вузов выделят средства в объеме не менее 100 миллионов рублей в год на каждый университет, - уточнил Омельчук.

По словам замминистра, министерство тоже поддержит кандидатов. Они смогут получить от ведомства до 50 миллионов рублей в год.