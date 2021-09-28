Путин и Токаев 30 сентября примут участие в форуме России и Казахстана

Президенты России и Казахстана 30 сентября, в четверг, примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин будет выступать в формате видеоконференции. Темой форума станет "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста". Среди участников - руководители ключевых министерств, главы ряда регионов России и областей Казахстана.

В рамках форума пройдет заседание российско-казахстанского делового совета. Также планируется подписание межведомственных и межрегиональных соглашений.