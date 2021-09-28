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28.09.2021 10:45
Рубрика: Власть

До конца осени в столице высадят 8,5 тысяч именных деревьев

Текст: Ирина Огилько
Фото: комплекс городского хозяйства Москвы Фото: комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Более половины из запланированных на эту осень именных деревьев в рамках проекта "Наше дерево" уже высадили в столице. Подробности сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства
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Напомним, что семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из популярных городских проектов. "Благодаря этой акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи - рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок - собственное именное дерево", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В качестве посадочного материала берут 10-15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. Среди них липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная.

С 2019 года, когда проект только начался, высадили более семи тысяч деревьев на 27 парковых территориях столицы.

Подробности участия в акции, а также документы для подачи заявки представлены на портале mos.ru.

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