До конца осени в столице высадят 8,5 тысяч именных деревьев

Более половины из запланированных на эту осень именных деревьев в рамках проекта "Наше дерево" уже высадили в столице. Подробности сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Напомним, что семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из популярных городских проектов. "Благодаря этой акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи - рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок - собственное именное дерево", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В качестве посадочного материала берут 10-15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. Среди них липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная.

С 2019 года, когда проект только начался, высадили более семи тысяч деревьев на 27 парковых территориях столицы.

Подробности участия в акции, а также документы для подачи заявки представлены на портале mos.ru.