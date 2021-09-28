Энергоблок № 4 НВ АЭС выведен на 100% мощности после планового ремонта

28 сентября 2021 года энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", Воронежская область) после проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) выведен на 100% мощности.

В ходе ППР ремонтный персонал атомной станции и "Нововоронежатомэнергоремонта" (филиал АО "Атомэнергоремонт") провел ремонт реакторной установки. Ключевой технической операцией ППР стала перегрузка ядерного топлива.

Специалисты выполнили ремонтные работы разного уровня на шести парогенераторах и на трех главных циркуляционных насосах. Также был произведен ремонт обоих турбоагрегатов и турбогенераторов.

В настоящее время энергоблоки № 5, № 6 и №7 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон в районе расположения НВ АЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.