Власти заявили о строительстве газопровода в новую Москву

Мэрия Москвы объявила о предстоящем строительстве газопровода в поселения ТинАО, которые дадут доступ к топливу 15 тысячам человек. Проект магистрали на заседании президиума столичного правительства утвердил мэр Сергей Собянин.

Согласно утвержденному проекту, 10-километровая трасса газопровода пройдет от деревни Романцево вдоль Московского малого кольца до поселка Курилово. На пересечениях с водоемами и автодорогами для сохранности газопровода будет сооружен специальный футляр.

Власти предполагают, что газопровод даст стимул развитию инфраструктуры в Щаповском и Краснопахорском поселениях Новой Москвы.