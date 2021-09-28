Пропавшие в Приморье туристки вышли к людям

Три женщины, которые 25 сентября ушли в туристический поход и пропали, самостоятельно выбрались из леса. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, сегодня в 10-30 утра по местному времени они вышли к селу Васильевка Партизанского района.

Их состояние удовлетворительное, от госпитализации женщины отказались.

Как писала "РГ", вчера женщины вышли на связь. Они рассказали, что находятся рядом с ЛЭП. Спасатели безрезультатно искали их до темноты, а сегодня утром продолжили поиски. В них участвовали 39 человек, использовались 11 единиц техники. Были задействованы спасатели из Владивостока, Находки и Фокино сотрудники полиции, волонтеры, а так же беспилотная авиация авиалесоохраны.