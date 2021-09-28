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28.09.2021 04:03
Рубрика: Происшествия

На поиски пропавших в Приморье туристок отправили беспилотники

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье продолжаются поиски трех туристок, которые 25 сентября ушли в поход в район горы Фалаза и пропали. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Михаил Исаметов, увеличено количество человек, которые ищут женщин, также к поискам привлечены представители "Авиалесоохраны", они обследуют местность с помощью беспилотников.

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В общей сложности в поисках задействованы 17 человек и 8 единиц техники.

Известно, что женщины живы - накануне они смогли связаться со спасателями и рассказали, что находятся рядом с ЛЭП. В указанный район оперативно были направлены дополнительные силы спасателей на квадроциклах, но поиски пришлось прервать с наступлением темноты. По состоянию на 7 часов утра местного времени туристок не нашли.

Уже обследовано 59 квадратных километров лесного массива.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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