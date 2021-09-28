Мэр Оренбурга ушел в отставку

Глава Оренбурга Владимир Ильиных ушел в отставку - во вторник он написал заявление об освобождении его от занимаемой должности. Обязанности мэра исполняет первый заместитель Сергей Салмин. Об этом сообщил Телеграм-канал горадминистрации областного центра.

Напомним, что уроженец свердловского Североуральска Владимир Ильиных возглавил Оренбург в феврале 2020-го.

В мае текущего года он ушел на больничный, а затем - в отпуск за свой счет. В июле глава города вернулся на работу, но вскоре снова взял отпуск - сначала оплачиваемый, а затем без содержания.

Первый заместитель мэра Сергей Салмин был назначен на этот пост 21 июля. До этого он работал министром физической культуры и спорта Оренбургской области.