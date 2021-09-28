В Оренбуржье двое полицейских получили срок за пытки электрошокером

В Оренбурге суд вынес приговор двум оперуполномоченным полиции, пытавшим задержанного электрошокером. Одному из них назначено пять лет колонии, второму - три с половиной года.

Как сообщил во вторник Следственный комитет РФ по Оренбургской области, подсудимые признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ).

Судом и следствием установлено, что 22 апреля прошлого года в отделе полиции оперуполномоченные не менее 8 раз применили электрошокер к 50-летнему мужчине, желая получить от него признание в краже электрокабеля. Потерпевший ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Приговором суда фигуранты также лишены специальных званий.