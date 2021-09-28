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28.09.2021 10:55
Рубрика: Происшествия

Бывшего замгубернатора Кузбасса обвинили в злоупотреблениях

Текст: Юлия Потапова
Басманный райсуд Москвы вынес решение об аресте бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По информации, опубликованной на сайте суда, 39-летний экс-вице-губернатор является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Представленное следователями ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу судья Елена Ленская накануне рассмотрела заочно: подсудимый находится за пределами РФ. Решение как раз и связано с тяжестью статьи обвинения и тем, что фигурант скрывается от суда и следствия за границей. По закону его должны арестовать в момент задержания в России или после того, как обнаружат и экстрадируют на родину.

Экс-министр строительства Крыма арестован по делу о мошенничестве

Антон Сибиль, самый молодой вице-губернатор в истории региона, занимал этот пост с июня 2010-го по июнь 2012 года. Он курировал строительный блок, а уволился "в связи с переходом на другую работу по семейным обстоятельствам", получив благодарность тогдашнего губернатора Амана Тулеева "за плодотворную работу и большой личный вклад в развитие строительного комплекса Кузбасса".

Инженер промышленного и гражданского строительства со степенью магистра техники и технологии, выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров, в 2010-м Сибиль пересел в чиновничье кресло из кресла председателя Совета директоров холдинговой компании "СК РемСтройТорг".

Именно с деятельностью этой компании как раз и связывают уголовное преследование бывшего вице-губернатора. В 2012-13 годах компания заключила два госконтракта с Внутренними войсками МВД РФ по Сибирскому федеральному округу на строительство военного городка в Кемерове. Объект обошелся казне более чем в три миллиарда рублей. В начале 2014-го выездная проверка, проведенная замначальника Межрегионального управления федеральной службы по оборонному заказу по СФО, выявила неправомерные траты и неэффективное расходование средств по этим контрактам.

Встретившийся с проверяющим собственник строительной организации предложил ему деньги за оставление выявленных нарушений закона без внимания. Проверяющий от взятки отказался.

Прокурор Кемерова возбудил в отношении строительной компании административное дело. В итоге по решению мирового судьи юрлицо оштрафовали на двадцать миллионов рублей. Заводский районный суд областного центра, куда стройфирма обратилась с жалобой, оставил это решение в силе.

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