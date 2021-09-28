Новосибирская прокуратура проверит больницу после смерти двух детей

В Новосибирской областной прокуратуре инициировали проверку после сообщений СМИ о смерти двух пациентов в отделении больницы Краснообска, где проходят лечение дети с онкологией.

Как рассказал "РГ" старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, поводом для проверки стали возможные нарушения законодательства об обеспечении лекарствами учреждения здравоохранения, где лечатся пациенты с онкозаболеваниями. Однако в прокуратуре не исключают, что круг вопросов в рамках проверки может быть существенно расширен при выявлении тех или иных обстоятельств.

В ведомстве отметили, что больница Краснообска уже попадала в сферу внимания прокуратуры, нарушения там фиксируются не впервые. В этот раз основанием стали публикации, в которых речь шла о мальчике и девочке, скончавшихся в клинике, причем причиной смерти стала якобы инфекция, а не онкология.