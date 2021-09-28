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28.09.2021 03:00

Популярность онлайн-оплаты услуг через сайт АО "РЭС" набирает обороты

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" развитие дистанционных способов взаимодействия с клиентами, отвечающих требованиям стандартов обслуживания и основанных на передовых технологиях, является одной из важных задач.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В АО "РЭС" стремятся сделать онлайн взаимодействие потребителя и сетевой организации более комфортным.

На сегодняшний день в личных кабинетах физических лиц с нагрузкой до 15 кВт реализована возможность оплаты банковской картой. Оплату можно выполнить сразу при ознакомлении с документами (договорами об осуществлении технологического присоединения) в личном кабинете, это позволит не пропустить установленный срок оплаты и избежать вероятности аннулирования договора по причине неоплаты.

Со времени запуска в эксплуатацию сервиса онлайн-оплаты в декабре 2020 года посредством эквайринга произведено 938 оплат, что составляет около 28% от общего числа транзакций по указанной категории заявителей. Сумма платежей составила более 1,6 млн рублей или около 26 % от общей суммы оплат физическими лицами с нагрузкой до 15 кВт.

Анализ работы сервиса интернет-оплаты подтвердил рост количества онлайн-платежей, и это не удивительно, ведь для заявителей (физических лиц) отпадает необходимость посещать банк, либо переходить на сайт банка, заполнять реквизиты и оплачивать банковскую комиссию.

Кроме того, сервис полноценно функционирует круглосуточно и на любой платформе, будь то персональный компьютер или мобильное устройство, что также обеспечивает удобство его использования.

Таким образом взаимодействие с АО "РЭС" по оформлению технологического присоединения, включая оплату услуг, можно осуществлять, не выходя из дома.

В целом, доля обращений в АО "РЭС" через электронные сервисы неуклонно растет, особенно в условиях пандемии. Именно поэтому дальнейшее развитие удобных и мобильных сервисов является одной из самых актуальных задач для компании.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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