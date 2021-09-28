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28.09.2021 16:59

Более 5,6 тысячи должников "Россети Северный Кавказ" в Ингушетии погасили долги

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" продолжают работу по ограничению подачи электроэнергии в дома и квартиры хронических неплательщиков. В январе - августе текущего года энергетики подготовили порядка 12,5 тысячи заявок на отключения должников. Более 8,2 тысячи направлены абонентам по категории "население", свыше 4,2 тысячи - юридическим лицам. Их суммарный долг перед предприятием превысил 640 миллионов рублей.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Благодаря адресной работе с должниками специалисты вернули 217 миллионов рублей: более 5,6 тысячи абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. Однако порядка 6,8 тысячи потребителей, не погасивших суммарные долги в размере 419 миллионов рублей, были обесточены. По оставшимся заявкам работа продолжается.

"С 1 января 2021 года закончилось действие временного моратория на начисление пени и отключение коммунальных услуг за просрочку платежей, введенного Правительством РФ в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Энергетики вернулись к практике ограничения подачи ресурса в дома и на объекты злостных неплательщиков. Вернулись вынужденно, в отсутствие других действенных мер воздействия на определенную категорию потребителей, тех, кто "принципиальным" отношением к определенным проблемам энергохозяйства республики оправдывает свои многотысячные долги, копившиеся годами, и воровство ресурса. Безусловно, болевые точки в отрасли есть. Но мы последовательно работаем над их устранением. Другой вопрос, что основной источник финансирования мероприятий - платежи за ресурс. А в ситуации, когда платежная дисциплина едва превышает 50 процентов, проводить модернизацию и новое строительство затруднительно. Вот что мы имеем в виду, говоря "надежное и качественное электроснабжение республики - наша общая задача и ответственность", - отметил исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев.

Отключение электрической энергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Оказаться обесточенными могут абоненты, не оплатившие два или более расчетных периода.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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