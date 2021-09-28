Трое пострадавших при взрыве газа в Махачкале находятся в реанимации

Три человека, пострадавшие в результате взрыва газа в частном жилом доме в Махачкале, находятся в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Дагестана.
Всего повреждения получили пять человек, среди них трое детей. В реанимации находятся двое взрослых, они в тяжелом состоянии, и девочка 14 лет - ее жизни угрозы нет. Состояние оставшихся двух детей оценивают как средней тяжести.
Всех их госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.
Сообщение о взрыве газа поступило в 04.30 вторника. Пожара не последовало. Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены. Причину происшествия еще предстоит выяснить.