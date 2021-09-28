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28.09.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

Трое жителей Махачкалы пострадали при пожаре на АЗС

Текст: Роман Мерзляков

На автомобильной заправочной станции в Махачкале произошел пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сообщение о происшествии поступило в 10:11: загорелась заправка на улице Акушинского. Пострадали трое мужчин. Их доставили в ожоговое отделение городской больницы.

Предварительная причина происшествия такова: загорелась арматуры трубы, подводящей к газовой цистерне. Затем пламя распространилось на складское помещение. К тушению пожара привлекли 72 человек и 15 единиц техники.

В 10:34 открытое горение локализовали на площади 26 квадратных метров. Через 11 минут пламя полностью потушили.

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