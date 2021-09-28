В Кисловодске водитель насмерть сбил пожилую туристку

В Кисловодске под колесами автомобиля погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщили "РГ" в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в полдень на улице Мира. Водитель Daewoo Nexia не пропустил пенсионерку и сбил ее, когда она переходила по пешеходному переходу. "От полученных травм 74-летняя жительница Севастополя от полученных травм скончалась по дороге в больницу", - рассказали в ГИБДД.

Уточняется, что за рулем автомобиля находился 87-летний местный житель, который за последние годы к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, а в момент происшествия был трезв. Сейчас правоохранители разбираются в деталях случившегося.