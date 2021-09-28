В Махачкале при взрыве газа пострадали пять человек

В Махачкале в пристройке к частному дому произошел взрыв бытового газа. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, взрыв произошел в 04:30 в поселке Новый Хушет. Взрывной волной оказалась частично повреждена кровля пристройки и выбиты межкомнатные двери. Дальнейшего возгорания не произошло.

Пострадавшие, получившие повреждения средней тяжести, госпитализированы в районную больницу.

Причина хлопка газовоздушной смеси уточняется. На месте ЧП работают эксперты и сотрудники правоохранительных органов.