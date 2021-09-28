В Махачкале СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме

В Махачкале региональное управление СК России возбудило уголовное дело после взрыва бытового газа в частном доме. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошла в поселке Новый Хушет в одном из домов на улице Кайтуева.

Следователями производится опрос свидетелей и потерпевших, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизы. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль.