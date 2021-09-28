Органы опеки подадут в суд на петербуженку, державшую детей на цепи

Центр содействия семейному воспитанию Петербурга начал готовить иск к горожанке, которая держала своих детей на цепи, чтобы лишить их доступа к холодильнику, об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Северной столицы.

Напомним, детей у женщины изъяли две недели назад. Все началось с того, что старший ребенок, 8-летний мальчик, в школе случайно рассказал, что мать его избивает и сажает на цепь. В квартиру на улице Энтузиастов быстро пришли полицейские и сотрудники органов опеки. Увиденная обстановка шокировала специалистов - в квартире царила полная антисанитария.

В помещениях находились еще двое детей, это девочки, одной шесть лет, второй - год и восемь месяцев. Всех детей сразу отправили в лечебные учреждения. Помимо синяков и ссадин, выяснилось, что дети болеют. Старший мальчик простужен, у средней девочки - диабет, в младшей - задержка в развитии. Пока дети находятся в лечебных учреждениях.

Сейчас мать детей арестована. В аппарате детского омбудсмена в Петербурге полагают, что в перспективе дети будут жить все вместе в Центре содействия семейному воспитанию.