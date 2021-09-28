Семья из Карелии разбилась в ДТП под Петербургом

В Волховском районе Ленинградской области в аварию попала семья из Петрозаводска. Погибла 30-летняя мама и двое ее детей в возрасте одного года и пяти лет.

Как отмечается в информационном сообщении УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, иномарка с карельскими номерами у деревни Потанино около двух часов ночи 28 сентября выехала на полосу встречного движения и врезалась в небольшой грузовик. Предположительно, 33-летний водитель - глава семейства - заснул за рулем. Он остался жив и был госпитализирован.

В пресс-службе УМЧС по Ленинградской области добавили, что спасателям пришлось производить деблокировку пассажиров.

Полиция выясняет обстоятельства и причины ЧП. Предположительно, семья ехала в аэропорт Пулково, собиралась лететь на отдых.