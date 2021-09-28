Крымское УФСБ рассекретило уголовное дело "доктора смерть"

В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретила и передала в "Фонд-100" (фонд рассекреченных материалов) документы уголовного дела, возбужденного органами госбезопасности в отношении главврача курорта "Теберда", отправившего в душегубку 47 детей еврейской национальности в декабре 1942 года.

Зимой 1942 года на оккупированном фашистами курорте "Теберда" в Ставропольском крае находились десятки детей, в том числе из Крыма, проходивших там лечение. По приказу фашистов главврач санатория составил списки еврейских детей. 22 декабря всех их перевели в отдельное помещение. Проходившие по этому делу свидетели рассказывали: маленьким пациентам объявили о переезде в черкасский детский дом, где будут хорошо кормить и лечить. Однако дети не поверили, многие расплакались, предчувствуя близкую и трагическую развязку.

"Большинство ребят страдало костным туберкулезом и не могло самостоятельно передвигаться, - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ. - 47 полураздетых детей в возрасте от 3 до 19 лет сложили в кузов машины одного на другого, запретив медсестрам дать им с собой одеяла. Закончив погрузку, машину закрыли и отогнали в лес, где она стояла около часа. Один из гестаповцев наблюдал за ней с часами в руках".

Машина была душегубкой, которой фашисты неоднократно пользовались. Позже тела детей сбросили в Тебердинское ущелье. Очевидцы рассказывали, что шестерых еврейских детей спас медицинский персонал санатория. При поступлении в графе "национальность" им поставили прочерк или написали другую национальность. Они остались живы и после войны смогли вернуться к своим родственникам. "Доктор смерть" был осужден на 25 лет лишения свободы.

"Рассекреченные материалы в очередной раз подтверждают факты жестоких убийств нацистами мирного населения, в том числе невинных больных детей", - отметили в пресс-службе УФСБ.

Все переданные документы доступны для изучения общественностью и специалистами. Проект "Без срока давности" продолжается.