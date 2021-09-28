Под Астраханью многодетным выделили непригодные для жилья участки

В Приволжском районе Астраханской области 357 земельных участков, выделенных многодетным семьям и инвалидам по льготной программе, оказались непригодными для строительства жилья, так как регулярно затапливаются весенним паводком.

Это обстоятельство выяснилось в результате проверки облпрокуратуры, проведенной в связи с жалобами граждан. Участки предоставлялись семьям в поселке Эрле в течение трех лет: с 2018 по 2020 год районным комитетом по управлению муниципальным имуществом.

Помимо того, что участки находились на затапливаемых землях, они также не были подключены к коммуникациям.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Приволжского района возбуждено уголовное дело о халатности.