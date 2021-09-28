Под Ростовом на трассе М-4 "Дон" произошло столкновение 8 автомобилей

В Ростовской области на 1029-м километре трассы М-4 "Дон" столкнулись восемь грузовых и легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал 37-летний водитель Mitsubishi.

Как сообщает управление ГИБДД региона, водитель 1987 года рождения, управляя грузовиком DAF, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно движущийся легковой автомобиль Mitsubishi.

Далее произошел "эффект гармошки" и участниками ДТП стали: грузовая "ГАЗель", автомобиль Hyundai, автопоезд MAN и три грузовика КаМАЗ.

"По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.