Уволился глава "Инвестстроя" Крыма

Покинул пост генеральный директор ГКУ РК "Инвестстрой РК" Алексей Титов. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщило министерство строительства и архитектуры Крыма.

"Алексей Викторович занимал эту должность с декабря 2019 года, - прокомментировал кадровые изменения замминистра строительства и архитектуры РК Антон Запоточный. - Благодаря эффективной работе и активному участию в реализации ФЦП ему удалось наладить процессы внутри организации и на строительных площадках. В августе 2021 года Алексей Титов был удостоен звания Заслуженный строитель Республики Крым".

ГКУ РК "Инвестстрой РК" выступал заказчиком работ в рамках многих госконтрактов, реализуемых в республике. В том числе мог быть заказчиком строительства водовода от Ивановского водозабора, который фигурирует в уголовном деле вице-премьера Евгения Кабанова и министра строительства Крыма Михаила Храмова.

Напомним, оба чиновника арестованы до 22 ноября 2021 года. Им инкриминируют попытку хищения более 57 миллионов бюджетных средств при строительстве водопровода от Ивановского водозабора весной нынешнего года.