В Сочи ввели режим локальной ЧС из-за обрушения набережной

В Сочи из-за обильных осадков переувлажнение грунта привело к деформированию участка набережной реки Хосты, где ввели режим локальной ЧС. Об этом сообщили "РГ" в пресс-служба городской администрации.

В Сети появились кадры, на которых видно, что на части набережной вдоль реки сошла тротуарная плитка. Место огорожено сигнальной лентой. Площадь разрушения не уточняется.

Как заверили в мэрии, в рамках режима локальной ЧС уже в первой половине октября начнутся работы по расчистке русла реки. Это необходимо для того, чтобы избежать последствий подтоплений. Сразу после этого начнется восстановление самой прогулочной зоны.