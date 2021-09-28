На перегоне под Челябинском поезд врезался в такси

В Челябинской области выясняют обстоятельства железнодорожного происшествия на перегоне у поселка Синеглазово, где грузовой поезд врезался в легковое такси. Пострадали два человека, сообщили во вторник в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел вчера в 22.45. Как передает пресс-служба ведомства, машинист заметил на путях автомобиль и применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. По предварительным данным, водитель такси нарушил ПДД: хотел пересечь железнодорожный путь в неустановленном месте. В результате тяжелые травмы получили два его пассажира. Они госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее итогам предстоит дать оценку действиям поездной бригады, а также обеспечению безопасности на этом участке дороги.