Под Магнитогорском два школьных автобуса попали в снежный затор

Снегопады в Челябинской области создали проблемы для автомобилистов. Из снежного затора под Магнитогорском пришлось выручать более 20 автомобилей, включая два школьных автобуса.

- Сегодня утром в Магнитогорский пожарный гарнизон поступило сообщение о том, что на участке автодороги от поселка Урлядинский до поселка Межозерный из-за неблагоприятных погодных условий в затор попали автомобили, - сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС по региону. - Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили два школьных автобуса и 18 машин.

К счастью, за школьниками сразу приехали родители, поэтому испугаться они не успели. Дорожных аварий тоже не произошло. Снег покрыл дорожное полотно только на 10 сантиметров, но из-за того, что все машины оказались на летней резине, преодолеть этот участок дороги они не смогли.

Застрявшие транспортные средства отбуксировали с непроходимого участка на трассу, где водители уже продолжили маршрут самостоятельно. Работы по расчистке дорожного полотна завершены.

В МЧС настоятельно рекомендуют автовладельцам скорректировать свои планы и отказаться от поездок на летней резине до улучшения погодных условий.